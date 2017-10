Fairy Tail: svelata finalmente la cover dell'ultimo volume della serie

Fairy Tail , la serie magica di, sta per calare il sipario anche sulla serializzazione in volumi, dopo che ha concluso la sua corsa su rivista con il, uscito lo scorso Luglio. Arriva adesso l'ultima cover della raccolta in volumi.

Proprio così: Fairy Tail, serie che portava sulle spalle l'eredità di Rave, sempre creatura dello scirttore e disegnatore Hiro Mashima, il prossimo 17 Novembre terminerà la sua corsa durata la bellezza di 11 anni.

Per l'occasione, oltre all'ultimo volume in versione regular, verrà rilasciato anche uno speciale volume in edizione variant contenente delle cartoline (64 per l'esattezza) raffiguranti tutte le cover passate più un'inedita, disegnata dall'autore per festeggiare la conclusione della serializzazione.

Oltre alle cartoline, il volume variant conterrà anche uno speciale libriccino che non sarà altro che l'ultimo capitolo (completamente a colori) della serie. Nella stessa data in cui la raccoltà in tankobon (volumi) terminerà, uscirà anche un altro gradito prodotto legato al mondo magico di Fairy Tail...

... Stiamo parlando del film animato in DVD e Blu-ray Disc Fairy Tail - Dragon Cry, che verrà rilasciato, appunto, il prossimo 17 Novembre, in contemporanea con la definitiva chiusura del manga del maestro Mashima.

Mentre in Giappone l'addio di Fairy Tail è già avvenuto, in Italia manca ancora un po' perchè ciò avvenga. L'edizione italiana, infatti, è ancora al volume 52, e mancano quindi più di 10 numeri prima che i fan dicano addio al magico mondo delle gilde.

Potete trovare la cover del volume 63 comodamente in calce alla notizia.