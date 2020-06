Fairy Tail: svelata una splendida figure dedicata a Erza Scarlet

Quella di Fairy Tail è stata indubbiamente una tra le serie cartacee e animate che più di ogni altra è riuscita spaccare violentemente il pubblico, tra chi ha enormemente apprezzato i personaggi e la storia alla base del tutto e chi, al contrario, non è riuscito minimamente ad accettare alcune scelte prese da Hiro Mashima.

Nonostante le critiche, è comunque indubbio che Fairy Tail possa oggi contare su un enorme pubblico composto da milioni di lettori e spettatori sparsi in tutto il mondo, e seppur Mashima stia attualmente lavorando alla sua nuova creatura, Edens Zero, tantissimi fan continuano a mostrare il proprio amore per Fairy Tail con cosplay e fanart spesso realizzate con estrema cura.

Una così elevata attenzione da parte del pubblico ha ovviamente spinto varie società a realizzare prodotti a tema pensati per ingolosire questa grande utenza, compagnie tra le quali figura anche Twilight Studio, la quale è recentemente finita sotto i riflettori grazie a una magnifica figure a tema Fairy Tail e dedicata alla nostra amata Erza Scarlet. Come potete visionare dalle immagini poste a fondo news, il lavoro si caratterizza per una grandissima quantità di dettagli e mette in mostra Erza armata di spada e pronta per il combattimento. Secondo quanto annunciato dalla società, il prodotto è stato messo in vendita al prezzo di 176 euro - senza contare le spese di spedizione - con preorder già aperti e uscita fissata al terzo quarto del 2020.