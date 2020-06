Fairy Tail: svelata una splendida figure dedicata a Natsu Dragneel

Tra le tante serie animate e cartacee che sono riuscite a imporsi con forza nell'industria, figura anche l'epopea di Fairy Tail, franchise che ha saputo dividere il pubblico tra grandi appassionati e numerosi detrattori prima grazie alla produzione cartacea e successivamente attraverso l'adattamento animato.

Nonostante le varie critiche ricevute, la serie è comunque riuscita a conquistare milioni e milioni d'utenti in tutto il mondo, una ricca fanbase che non ha mai perso l'occasione di omaggiare l'opera con cosplay e fanart spesso realizzati con grande attenzione. Il successo riscosso ha ovviamente portato anche svariate compagnie a realizzare gadget a tema pensati per capitalizzare sul brand, lavori spesso indirizzati ai collezionisti più accaniti.

Tra i tanti, questa volta sono stati i ragazzi di LSeven Studio ad aver catturato l'attenzione del pubblico, il tutto grazie a una magnifica figure a tema Fairy Tail e dedicata al ben noto Natsu Dragneel. Il prodotto - venduto a 205 euro senza contare le spese di spedizione e disponibile in soli 200 pezzi - si è infatti mostrato in alcune immagini che potete visionare a fondo news e che mettono in mostra un lavoro realizzato con grande attenzione, raffigurante Natsu pronto per sferrare un devastante attacco mentre alte fiamme lo circondano da ogni lato. Secondo quanto dichiarato dalla società, la figure è in scala 1/6 e i preordini sono già aperti, mentre per l'uscita effettiva dovremo attendere fino al quarto trimestre del 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che recentemente anche Erza Scarlet ha visto il sopraggiungere di una propria figure a tema Fairy Tail.