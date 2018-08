Fairy Tail: svelati gli artisti che comporranno i prossimi temi di apertura e chiusura

Il sito ufficiale nipponico di Fairy Tail ha recentemente rivelato i nomi degli artisti che comporranno il tema di apertura e di chiusura della terza ed ultima parte dell’anime tratto dall’omonimo manga di Hiro Mashima, il cui esordio ufficiale è attualmente fissato per il prossimo ottobre.

Secondo quanto rivelato, il nuovo tema di apertura di Fairy Tail sarà intitolato “power of the dream” e verrà eseguito da lol, mentre Beverly canterà il tema di chiusura, intitolato “Endless Harmony”. Come scoperto nelle ultime settimane, Fairy Tail tornerà sul circuito televisivo nipponico il 7 ottobre 2018, e verrà trasmesso sulle reti TV Tokyo, TV Osaka, TV Aichi, TV Hokkaido, TV Setouchi e TV Q Kyuushuu.



Serializzato su Weekly Shonen Magazine dal 2006 al 2017, Fairy Tail è stato scritto e disegnato da Hiro Mashima, che recentemente ne ha lanciato un sequel ufficiale, disegnato stavolta da Atsuo Ueda. Dall’opera originale del sensei sono state tratte due serie d’animazione (per un totale di ben 277 episodi), svariati OAV, due film d’animazione e un nutrita carrellata di spin-off cartacei.

Di questi, i più recenti sono spuntati sulle riviste nipponiche proprio negli ultimi mesi, confermando l'intenzione di Mashima di non scrivere ancora la parola "fine" sull'epopea di Natsu Dragneel e compagni di Fairy Tail.