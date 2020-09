Fairy Tail: torna il romanticismo con il nuovo disegno su Gray e Juvia

Hiro Mashima è al lavoro su un nuovo manga da due anni. Su Weekly Shonen Magazine, negli scorsi mesi, infatti EDENS ZERO ha superato i 100 capitoli e sembra che per il mangaka il lavoro su questa storia spaziale sia ancora lungo. Ma ciò non gli impedisce di certo di archiviare il suo eterno amore per l'opera precedente, Fairy Tail.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto spesso Hiro Mashima presentarsi con sketch inediti che fanno salire la nostalgia verso la vecchia serie che ha accompagnato tanti lettori per oltre dieci anni. Durante la storia erano emerse più o meno palesemente diverse coppie romantiche che hanno ottenuto il favore dei fan.

Una di queste è quella di Gray e Juvia, l'utilizzatore di ghiaccio e la maga dell'acqua, che più volte hanno mostrato affetto l'uno per l'altro - anche se quello di Juvia era palese fosse amore. Due giorni fa, Hiro Mashima ha pubblicato su Twitter una nuova foto in cui si vedono proprio Gray e Juvia abbracciati e molto vicini.

Juvia è sorridente e palesemente felice mentre Gray è molto più imbarazzato. Siete contenti di aver rivisto questa storica coppia? Intanto Mashima si prepara a una serie di autografi internazionali di cui ha da poco divulgato nuovi dettagli.