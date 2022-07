Fairy Tail: tornano Natsu e Lucy insieme in questo artwork di Hiro Mashima

Nel finale di Fairy Tail ci sono stati tanti festeggiamenti e momenti felici. Non c'è stata però una situazione che molti lettori e spettatori avrebbero desiderato ardentemente. Si sta parlando naturalmente della situazione amorosa tra Natsu e Lucy, sì protagonista di un breve momento tenero ma senza concretezza.

Nel corso del tempo sono nate molte fanfiction e illustrazioni amatoriali che vedono insieme i due protagonisti di Fairy Tail, magari sposati con una famiglia e altro ancora. Ogni tanto però è lo stesso autore che incentiva il pubblico a vederla così. Il mangaka Hiro Mashima infatti è sempre attivissimo su Twitter e non ha dimenticato Fairy Tail, nonostante stia lavorando a Edens Zero.

Negli ultimi giorni, ha voluto ricordare la coppia Na-Lu con quest'illustrazione con Natsu e Lucy guancia a guancia, sorridenti come sempre. I due indossano i classici vestiti, quindi niente pose stravaganti, osé o molto fan service come ogni tanto è capitato in passato. Naturalmente i fan sono accorsi, con oltre 50000 like, tanti repost e commenti di apprezzamento. Chi invece non vuole attendere, può godersi il manga sequel Fairy Tail: 100 Years Quest dove si viene a sapere qualcosa in più del destino di Natsu e Lucy.