Fairy Tail, uno dei protagonisti principali è passato dalla parte del male?

Se c’è una cosa che accomuna tutti i componenti della vivace gilda Fairy Tail, quella è senza dubbio l’innata bontà d’animo e la propensione ad aiutare il prossimo. Eppure, il più recente episodio dell’anime di Fairy Tail ha lasciato intendere che un membro della gilda potrebbe essere cambiato molto... divenendo addirittura malvagio.

Dal momento che il Master Makarov ha sciolto ufficialmente la gilda di Fairy Tail, Natsu Dragneel e Lucy Heartfilia stanno viaggiando per tutto il continente di Fiore, allo scopo di trovare gli ex-compagni e rimettere assieme la banda. La coppia di maghi è già riuscita a reclutare la piccola Wendy Marvell e la gattina Charle, ma pare che il prossimo obiettivo non sarà tanto facile da convincere...



Durante i dodici mesi trascorsi dal loro ultimo incontro, sembra infatti che il rivale di Natsu, Gray Fullbuster, sia cambiato profondamente. Il mago del ghiaccio pare ormai passato dalla parte del forze del male, ed il suo nuovo look sembra confermare questa agghiacciante ipotesi. A tal proposito, sono già spuntati in rete i primi spoiler circa il prossimo episodio, i quali menzionano un incontro piuttosto inaspettato per Wendy e gli altri maghi di Fairy Tail.



“Mentre cercano i loro compagni di gilda, Natsu e i suoi amici trovano Juvia col cuore infranto nei pressi del Villaggio della Pioggia, dove lei e Gray hanno vissuto per qualche tempo. Mentre un’ombra oscura sta corrodendo il corpo di Gray, nuovi fili oscuri avvolgono il suo cuore e lo tingono di nero.”



È mai possibile, secondo voi, che Gray tradisca Natsu, Lucy, Juvia e gli altri compagni di Fairy Tail?