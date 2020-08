Fairy Tail: Uno scherzo di Natsu è al centro di uno sketch di Atsuo Ueda

Dopo gli ultimi disegni dedicati a Fairy Tail ad opera di Hiro Mashima, vi segnaliamo un nuovo sketch incentrato su Natsu e Lucy, i due protagonisti del manga e del suo seguito intitolato 100 Years Quest.

In calce alla notizia potete trovare il tweet condiviso dal profilo ufficiale di Twitter di Atsuo Ueda, disegnatore che collabora con Hiro Mashima nelle pagine di Fairy Tail: 100 Years Quest. L'immagine ha riscosso un notevole successo tra i numerosi fan dell'opera, con oltre 4 mila Mi Piace e quasi mille commenti. Lo sketch ci mostra Lucy in una tipica attività estiva, è infatti impegnata a mangiare un gelato, mentre Natsu approfitta del suo attimo di distrazione per ricoprire il gelato di una salsa piccante. Ecco il commento dell'autore all'immagine: "È stata una giornata molto calda".

Come si poteva immaginare, i commenti al tweet sono dei numerosi appassionati di Fairy Tail, felici di vedere uno sketch inedito e in attesa di un nuovo capitolo della serie sequel. Nel frattempo vi ricordiamo che Fairy Tail: 100 Year Quest è disponibile in Italia, l'opera infatti viene pubblicata da Star Comics a partire dallo scorso 4 settembre, mentre si continua a discutere della possibile trasposizione animata della serie sequel ideata da Hiro Mashima.