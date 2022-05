Fairy Tail: una Wendy molto carina nella nuova illustrazione di Hiro Mashima

EDENS ZERO ormai è una serie ben piazzata, che ha ottenuto molto riconoscimento sia dai lettori che dalla redazione di Shonen Magazine. Mashima si è gettato a capofitto in questo mondo che mescola fantasy e sci-fi in una formula che richiama comunque ad alcune serie precedenti, anche nel character design. Ma l'autore non ha dimenticato Fairy Tail.

Pur non essendo stata la sua prima vera opera - che rimane Rave: The Groove Adventure, che anche tra il pubblico amante di questo genere non è stata dimenticata - è Fairy Tail il manga più famoso prodotto finora. Milioni di copie vendute, tantissimi tankobon e capitoli prodotti, un merchandising fiorente e un universo che continua ancora oggi grazie al sequel Fairy Tail: 100 Years Quest.

Essendo un artista molto rapido nel disegno, Mashima riesce a dedicarsi anche alla sua pagina Twitter, regalando spesso scenari e illustrazioni inedite che raffigurano i suoi protagonisti, vecchi e nuovi. Proprio in una di queste immagini appare Wendy Marvell, la maga che si unirà al gruppo di Fairy Tail dopo qualche saga. Anche lei una Dragon Slayer, si presenta come una ragazzina dai capelli blu e dal fisico minuto. Eccola in questa immagine in volo su una sorta di cactus.

Per rimanere in tema, ecco un'illustrazione di Erza e Geralt insieme sempre realizzata dal mangaka.