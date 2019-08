Fairy Tail: Yuya Takahashi di Dragon Ball Super realizza un'illustrazione della serie

Fairy Tail è nella sua ultima stagione, e i fan vorrebbero che venisse annunciato un seguito dell'anime o un adattamento del manga 100 Years Quest per non restare senza Natsu e i suoi amici. Intanto, una conoscenza di Dragon Ball Super si affaccia nella serie di Hiro Mashima per realizzare una bellissima illustrazione.

Stiamo parlando del talentuoso animatore Yuiya Takahashi, che ha impresso il suo caratteristico stile grafico attraverso uno sketch a colori rappresentando Natsu, Grey, Lucy ed Happy. I tre sono inquadrati di profilo e hanno un grado di dettaglio ed espressività molto elevato. Il tratto è leggermente spigoloso per aderire al character design di Mashima, e possiamo dire con certezza che l'animatore si mantiene fedele allo stile dell'autore.

Takahashi è uno dei prospetti più talentuosi di Toei Animation. Nonostante la giovane età, l'artista è riuscito a farsi strada all'interno dell'industria grazie al suo lavoro in Dragon Ball Super. Ricordiamo, per esempio, gli episodi 114 e 122, dove l'animatore ha impressionato i fan per il suo tratto molto simile a quello di Dragon Ball Z, coadiuvato da animazioni fluide e un livello di dettaglio consistente per la durata di tutto l'episodio.

Il combattimento tra Kefla e Goku è un esempio di questo discorso, e di fatto è una delle migliori battaglie della serie per messa in scena. Grazie al suo lavoro sulla serie, l'animatore si è riuscito a guadagnare un posto nel film Dragon Ball Super: Broly, facendo un ulteriore step in avanti per il proseguo della sua carriera artistica.

Fairy Tail, come dicevamo, sta per concludersi. Se volete saperne di più leggete il nostro articolo che tratta dell'argomento in maniera esaustiva. L'ultimo episodio, inoltre, vedrà la presenza di oltre 60 personaggi.