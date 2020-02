Falcon & Winter Soldier: debutta un nuovo avversario per il duo!

La Marvel Comics sta per pubblicare le nuove avventure di Falcon & Winter Soldier il prossimo 26 febbraio. Per l'occasione, ad affrontare il duo, ci sarà un nuovo acerrimo nemico che darà molto filo da torcere ai nostri due eroi.

Nonostante assomigli ad un cosplayer di Capitan America, gli autori Darek Landy ed il disegnatore Federico Vincentini assicurano che The Natural (questo il nome del personaggio di cui trovate un disegno preparatorio in calce alla notizia) è davvero molto pericoloso. Gli autori, infatti, descrivono il personaggio come un fan di Steve Rogers che però cerca di seguirne le orme in maniera del tutto deviata, fraintendento completamente il messaggio di pace che Capitan America vuole portare nel mondo. Sarà quindi compito di Bucky e Falcon cercare di fermarlo e fargli capire gli errori che sta commettendo. Vedremo come si svilupperà la vicenda nel primo numero della nuova serie in uscita negli Usa.

Nel frattempo si avvicina sempre di più Empyre, il prossimo evento Marvel Comics che imperverserà sulle testate della Casa delle Idee dal prossimo Aprile e che metterà l'alleanza tra gli alieni Skrull e Kree contro gli eroi della Terra, rappresentati dagli Avengers e dai Fantastici 4. Ovviamente vi terremo aggiornati anche sugli sviluppi di questo crossover che promette di sconvolgere l'Universo Marvel.