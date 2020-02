La famosa colt di Trigun diventa un pezzo Lego grazie a un fan

Yasuhiro Nightow è un mangaka attualmente al lavoro su Blood Blockade Battlefront, pubblicato a mesi alterni su Jump SQ Rise. Ma l'autore è noto per un'altra opera, una particolarmente conosciuta sia in Giappone che nel resto del mondo: è Trigun, narrante la storia di Vash the Stampede, ricercato di Gunsmoke e la cui testa vale 60 miliardi di $$.

Yasuhiro Nightow ha concluso Trigun e Trigun Maximum ormai da anni, ma i fan non smettono di apprezzare quest'opera nonostante gli oltre venti anni passati dal suo inizio. Per sopravvivere sul pianeta, Vash the Stampede ha usato in particolare un'arma diventata famosa, la sua colt.

Grazie ai pezzi Lego ormai disponibili in ogni forma e colore e che permettono di ricreare davvero tutto con una particolare accuratezza, un fan ha deciso di replicare proprio quest'arma e ha postato il risultato ottenuto su Reddit. Kill3ekirk è diventato subito virale per la realizzazione, ottenendo in pochi giorni un ottimo numero di upvotes e commenti sulla piattaforma. Come spiegato anche da lui in varie risposte, la pistola ha anche un grilletto e un tamburo funzionanti e che si muovono. Per fortuna la realizzazione non è così fedele da sparare anche proiettili.

Non perdetevi la nostra recensione di Trigun, anime del 1998 di 26 episodi disponibile anche su Netflix.