Una famosa coppia sta per ritornare: Deadpool e Cable stanno per reincontrarsi

I due mercenari mutanti Deadpool e Cable sono stati protagonisti insieme in una vecchia serie di successo della Marvel Comics che ci mostrava le loro avventure tra momenti comici e azione spettacolare. I due stanno per reincontrarsi, ma stavolta sarà diverso.

Lanciata dalla Marvel Comics nel 2004, la serie originale metteva uno di fronte all'altro due personaggi molto diversi per indole e carattere. Deadpool più incline alla battuta ed il serioso Cable, soldato proveniente da un futuro distopico. La serie ebbe molto successo negli Stati Uniti, tanto che la coppia è stata proposta anche nel secondo film dedicato al Mercenario Chiacchierone, Deadpool 2, interpretato da Ryan Reynolds e Josh Brolin. Nel numero 3 della serie dedicata a Cable, i due torneranno ad incontrarsi ma il Cable protagonista della serie non è lo stesso che conosce il nostro mercenario preferito, ma una versione più giovane che ha ucciso il vecchio se stesso, sostituendolo. Come reagirà Deadpool a questo incontro? Lo sapremo il prossimo mese di Maggio quando uscirà il numero della serie.

Recentemente il personaggio di Deadpool si è reso protagonista di una scherzosa citazione al film Joker della Warner Bros. nella serie Deadpool The End. Se siete fan del personaggio, vi lasciamo con i 5 fumetti da non perdere di Deadpool, una carrellata delle migliori storie più rappresentative del Mercenario Chiacchierone.