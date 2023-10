Un famosissimo cantante italiano legge Jujutsu Kaisen! Ecco chi è

Ormai la mania degli anime e dei manga è ovunque, con i più giovani che lasciano sempre più spazio a questa passione, condividendola tramite i social. E tra le passioni odierne c'è Jujutsu Kaisen, un manga scritto e disegnato da Gege Akutami trasformato anche in anime da Studio MAPPA, che ora si sta occupando di realizzare la seconda stagione.

La storia segue la vita di Yuji Itadori, uno studente liceale che accidentalmente si imbatte in un oggetto maledetto, portandolo a diventare il contenitore di un'antica influenza maligna, il pericoloso re delle maledizioni Ryomen Sukuna. Per proteggere sé stesso e coloro che ama, Yuji si unisce a una scuola speciale di stregoneria per imparare a controllare l'energia malefica e abbattere le maledizioni. La vita di Yuji diventa piena di strazi e momenti pericolosi, per uno shonen dall'atmosfera parecchio dark.

Jujutsu Kaisen ha colpito tanti lettori e spettatori, e tra questi ci sono anche personaggi famosi, che continuano a moltiplicarsi a vista d'occhio, all'estero ma anche nel nostro paese. Anche uno italiano si è aggiunto alla lista: Mahmood. Classe '92, il cantante che ha vinto anche Sanremo nel 2019 con la canzone "Soldi" grazie ai testi e alla voce molto particolare, ha rivelato di essere un fan di Jujutsu Kaisen.

Tra gli ultimi manga letti c'è proprio quello di Gege Akutami e, come si vede nell'immagine in basso, ha acquistato da poco il volume 19 della serie, con Hiromi Higuruma in copertina. Vi aspettavate che a Mahmood piacesse Jujutsu Kaisen? L'anime intanto prosegue con la trasmissione di Jujutsu Kaisen 2x11.