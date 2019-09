Un famoso attore di Hollywood possiede una linea d'abbigliamento a tema Naruto!

Michael B. Jordan è al momento uno degli attori più in vista di Hollywood, dopo aver partecipato a lungometraggi come Creed e Black Panther. L'attore ha avviato una collaborazione con il marchio di abbigliamento Coach, e la loro ultima collezione - per espressa richiesta di Jordan - riprende lo stile di Naruto.

L'attore è infatti un fan sfegatato dell'anime, e ne ha parlato durante un'intervista con Highsnobiey, dove ha rivelato che ha basato l'ultima collezione del brand interamente su Naruto, costringendo il creative director Stuart Vevers a frequentare un corso accelerato sull'opera:

"Volevo qualcosa che le persone appassionate di anime avrebbero gradito - piccoli easter egg qua e là che avrebbero potuto cogliere...sono impercettibili. Non sono dappertutto, ma li trovi nella fodera di alcune giacche o in una stampa su alcune delle borse".

"Gli Anime hanno rappresentano un pezzo molto importante della mia infanzia, della mia vita adulta e della mia creatività."Stuart è stato super creativo, ho costruito il mio rapporto con lui nel corso degli anni, e ho avuto la possibilità di conoscerlo. Gli ho insegnato ogni cosa su Naruto - il significato di tutto, dei personaggi, dei simboli. Successivamente abbiamo iniziato a raccogliere i pezzi e progettarli".

Finora sono stati mostrati alcuni pezzi di questa collezione: un giacchetto che include il logo della Foglia - quello del Clan Uchiha appare su altri capi - e una giacca bomber con maniche rimovibili, il prezzo preferito da Jordan. Potete osservare alcuni di questi abbigliamenti nel tweet in basso all'articolo.

Un Ninja ha reagito alla visione di un filmato su Naruto, realizzando un parallelismo tra l'opera e le vere tecniche marziali. Anche la BossLogic ha omaggiato il raid all'Area 51, e lo ha fatto con un poster.