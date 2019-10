Il famoso autore Man-gataro presenta 'Terrace Horse', il suo nuovo manga interattivo

Man-gataro, l'autore di Gag manga famoso per aver lavorato su una parodia di ONE PIECE, ha pubblicato il suo primo fumetto interattivo lo scorso lunedì. Il manga, disponibile sul sito web di Japan Racing Association, si intitola "Terrace Horse" e segue le avventure di tre uomini e tre donne che vivono nello stesso appartamento.

L'opera si estende per ben cinque capitoli e tutti i dialoghi sono doppiati. I tre uomini, chiamati Sho Kikka, JC e Senroku Mairu, sono stati doppiati rispettivamente da Tomokazu Sugita (Maquia, Dragon Ball Super), Yuichi Nakamura (Le Bizzarre Avventure di Jojo, Fairy Tail) e Junichi Suwabe (Bleach, GTO), mentre le tre donne, Miyako, Eriza Besu e Airu Juvena da Ayana Taketatsu (Psycho Pass, Guilty crown), Aoi Yuki (Your Name, A Silent Voice) e Yukari Tamura (Black Butler, Boruto).

Per prima cosa i lettori devono decidere se assumere un POV maschile o femminile. Dopo questa premessa, il manga prosegue in base alle scelte compiute da chi è in controllo del personaggio. Non è stato ancora chiarito il numero totale dei finali disponibili.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di qualcosa di più classico invece, vi consigliamo di dare un'occhiata ai nuovissimi Ghost in the Shell e Assassin's Creed.