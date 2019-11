Un famoso cosplayer ha saputo portare in vita Hitoshi Shinso di My Hero Academia

Con il sopraggiungere della tanto attesa quarta stagione di My Hero Academia, anime tratto dall'apprezzatissimo manga di Kohei Horikoshi, tutti i fan dell'opera sono esplosi in un continuo di festeggiamenti e commemorazioni pensate per festeggiare l'evento, probabilmente poiché ancora inconsapevoli di cosa li attenderà in futuro.

Come spesso capita in queste situazioni, il numero di cosplayer che si sono lanciati sul web si sono moltiplicati a perdita d'occhio, con incredibili lavori che hanno saputo conquistare sia spettatori che lettori dell'opera. Questa volta, però, ad essersi guadagnato il favore del pubblico troviamo Phil Mizuno, famoso cosplayer che ha deciso d'onorare la nuova stagione portando alla luce il suo incredibile lavoro dedicato a Hitoshi Shinso, una vecchia conoscenza di Midoriya.

Andando più nel dettaglio, il lavoro - visionabile a fondo news - mette in mostra Shinso con indosso la sua uniforme da palestra, seppur il tutto si sia portato dietro anche alcune interessanti aggiunte. In particolare, è possibile infatti notare una sciarpa simile a quella usata da Aizawa e affiancata da un accessorio da posizionare sulla bocca, strumento pensato per amplificare il suono della sua voce potendo inoltre imitare quella degli altri. Il lavoro finale, comunque, è davvero d'elevata fattura e mette in mostra tutta la dedizione posta da Mizuno per ricreare al meglio il personaggio.

Nel caso in cui foste interessati, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione del quarto episodio di My Hero Academia 4, opera di cui recentemente è stata svelata anche la cover per il primo cofanetto Blu-ray e DVD.