Un famoso Frutto del Diavolo torna in ONE PIECE con un risvolto imprevisto

Orochi Kurozumi è stato presentato come shogun di Wanokuni, il traditore che ha portato il caos sulla terra dei samurai a causa della sua smania di potere. Traditore fin da piccolo, ha venduto Oden Kozuki al pirata Kaido, rendendo l'isola infertile e velenosa per tutti. E nel suo passato, c'è stato un contatto con un Frutto del Diavolo famoso.

ONE PIECE ci sta facendo viaggiare nel passato di Oden e non solo. Mentre il figlio di Sukiyaki e legittimo erede al trono di Wanokuni sta viaggiando per mare sulla Moby Dick, sulla sua isola natia si stanno dipanando oscuri stratagemmi.

Orochi Kurozumi è stato introdotto come un orfano, accolto senza problemi da Yasuie, l'uomo che ucciderà quarant'anni dopo. Mentre all'inizio era un semplice ragazzino fannullone e non conscio del passato del suo clan, viene a contatto con una vecchia che rivela la storia dei suo nonno Kurozumi. Proprio questa anziana mostra anche un particolare potere: la capacità di copiare il volto e le fattezze altrui.

Ciò riporta al frutto Mimo Mimo posseduto da Bentham, altrimenti conosciuto come Mr. 2 della Baroque Works. È possibile quindi che la vecchia sia stata la precedente posseditrice del Frutto del Diavolo e che alla sua morte Bentham abbia trovato il Mimo Mimo. Cosa ne pensate di questo richiamo al personaggio che non vediamo in ONE PIECE dall'occasione di Impel Down?