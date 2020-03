Il famoso meme della Naruto Run è apparso anche nell'ultima puntata dei Pokémon

C'è poco da fare, alle volte basta davvero poco per trasformare lentamente ma inesorabilmente una scena innocente, proposta magari in un manga o anime, in un tormentone senza fine, capace di restare impresso nella mente di un vastissimo pubblico per tempo immemore, e questo l'epopea di Naruto lo sa molto bene.

Difficilmente, infatti, qualcuno si sarebbe potuto immaginare che il caratteristico "stile" di corsa utilizzato dai ninja presenti nell'opera - e dallo stesso Naruto - avrebbe riscosso un così grande successo, di fatto divenendo in qualche modo parte integrante della vasta cultura del mondo nerd. Con una posizione ai limiti dell'innaturale accompagnata dalle braccia allungate verso la direzione opposta in cui si sta correndo, la cosiddetta Naruto run è divenuta in poche settimane un meme di proporzioni semplicemente inimmaginabili che dopo anni e anni, è ancora più vivo che mai.

Giusto per darvi un'idea di cosa stiamo parlando, vi basti sapere che la famosa mossa si è mostrata anche nel corso dell'ultima puntata della serie Pokémon. Andando più nel dettaglio, infatti, durante l'episodio è possibile notare una particolare scena - visionabile a fondo news - durante la quale il Raboot di Go è intento a correre con una posa sostanzialmente identica a quella vista in Naruto, un piccolo riferimento che i fan hanno largamente apprezzato.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente è stata pubblicata la preview per il prossimo episodio della serie Pokémon. Inoltre, recentemente è stata rilasciata la nuova puntata di Pokémon Twilight Wings.