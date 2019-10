Il famoso regista Shinichiro Watanabe, di Cowboy Bebop, si svela in un AMA su Reddit

Spike Spiegel, Faye Valentine, Jet Black, Ed e il cane Ein hanno accompagnato intere generazioni di spettatori grazie a quel capolavoro di Cowboy Bebop. La serie è diventata subito un cult grazie al lavoro di Shinichiro Watanabe, nonostante i piani iniziali fossero diversi. Il popolare regista ha risposto ad alcune domande sul social Reddit.

"Ask Me Anything", ovvero chiedetemi qualunque cosa. La sigla AMA ha dato vita a un'intera sezione su Reddit, dove arrivano persone più o meno famose a svelarsi parzialmente o completamente. Al lungo elenco si aggiunge Shinichiro Watanabe, regista di Cowboy Bebop e che ha da poco concluso i lavori sulla nuova serie Carole & Tuesday.

Alcune delle prime domande sono arrivate proprio sul suo prossimo lavoro: ora che ha finito di lavorare a Carole & Tuesday, approdato su Netflix, ha già in mente dei piani per il prossimo progetto. Tuttavia, per ricevere dei dettagli dovremo naturalmente aspettare ancora.

Veniamo a sapere anche che Spider-Man: Into the Spider-Verse ha fatto breccia come prodotto d'animazione recente nella mente del regista: nonostante non sia un anime, Watanabe l'ha apprezzato tantissimo. Altri due sono i nomi menzionati: Lupin III e Space Dandy. Il primo è l'anime che Watanabe più preferisce in assoluto, mentre Space Dandy è l'opera che egli stesso ha creato che più predilige.

Non manca però di raccontare le sue origini nell'industria, svelando che inizialmente voleva semplicemente fare film. All'epoca scelse di entrare nell'animazione e non nel live action perché aveva sentito dire che sarebbe stato più semplice. Una delle più grosse ispirazioni per Cowboy Bebop è Don Siegel, regista di Dirty Harry.

Il suo episodio preferito di Cowboy Bebop è "Mushroom Samba", mentre per Samurai Champloo "Beatbox Bandit". Sta riscoprendo la passione per il vinile e, infine, rivela anche che non ha visto nulla riguardante il live action di Cowboy Bebop. Dato che è una proprietà della Sunrise, per qualunque lamentela sul prodotto finale bisogna parlare con il detentore dei diritti.