Il famoso 'Sexy no Jutsu' di Naruto si mostra in un provocante cosplay

Dopo essere giunto sul mercato, quella di Naruto è velocemente divenuta una delle produzioni più importanti per l'industria anime/manga, un'epopea senza fine che sotto il vigile occhio di Masashi Kishimoto ha saputo velocemente conquistare cuori e menti di milioni e milioni di persone sparse in ogni angolo del mondo.

Nel corso dei vari manga e anime rilasciati, i tanti personaggi del franchise hanno sfoggiato innumerevoli tecniche pensate per dei veri ninja, mosse e capacità uniche spesso presentatesi in spettacolari scontri che i fan si portano nel cuore tutt'oggi. Tra le tante, però, ve n'è anche una quantomeno "pittoresca" e conosciuta come "Sexy no Jutsu", riassumibile nella capacità di trasformarsi in una splendida donna, capacità utile per sorprendere l'avversario in una situazione di crisi o nel caso in cui si volesse fare un qualche scherzo.

Durante il proseguo delle vicende narrate nelle varie opere del brand, abbiamo potuto vedere più volte tale tecnica in azione, e anche lo stesso Boruto ha messo in mostra le sue abilità in tal senso, con il risultato finale che il "Sexy no Jutsu" è divenuto rapidamente assai famoso tra i fan. Ebbene, attraverso Instagram un'apprezzata cosplayer ha deciso di omaggiare proprio tale tecnica con un sensuale cosplay a tema - visionabile a fondo news - nel quale il nostro Naruto si è trasformato nella sua splendida versione femminile, il tutto accompagnato da tante "nuvolette" che, come nella serie principale, hanno il compito di nascondere le grazie della donzella in questione, un lavoro che ha saputo raccogliere velocemente molti elogi.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente sono state condivise nuove informazioni sul futuro di Boruto Naruto Next Generation. Inoltre, in queste ultime settimane Netflix è finita nell'occhio del ciclone a causa di alcuni sottotitoli utilizzati proprio per la serie di Naruto.