Il famoso 'tiro della tigre' di Holly & Benji in un action figure da oltre 600 euro

Ancora oggi, Captain Tsubasa, più comunemente conosciuto come Holly & Benji, è una serie che continua a coinvolgere numerosi appassionati da tutto il mondo. Il celebre capolavoro di Yoichi Takashi, ad ogni modo, sta per arricchirsi di una nuova splendida action figure dedicata a Kojiro Hyuga.

Come dimenticare quelle corse infinite sul campo da gioco, lunghe intere puntate, quei potentissimi tiri che, a volte, riuscivano persino a sfondare la rete in un tripudio di potenza. Holly & Benji è ancora oggi una serie amatissima in tutto il mondo, al punto tale da essere recentemente riproposta su Italia 1.

In onore di questa popolarità, recentemente Tsume Art ha voluto dedicare un'epica action figure in edizione limitata al celebre franchise. Il modellino in questione, dalle dimensioni di 32 x 44 x 41 (in cm), è realizzato interamente in resina, in LED e in PVC, e sarà disponibile a partire dal primo semestre del 2021 all'importante cifra di circa 629 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. Il soggetto raffigurato, ovviamente, non poteva che essere Kojiro Hyuga, più comunemente apprezzato con il nome di Mark Lenders, intento a sfoderare il proprio asso nella manica, il micidiale "tiro della tigre".

A tal proposito, vi ricordiamo che è disponibile tra le nostre pagine la Recensione di Captain Tsubasa.