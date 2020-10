Fan allibiti dai primi spoiler di Dragon Ball Super 65: 'è spazzatura'

Toyotaro ha creato un arco narrativo, quello di Molo lo stregone, che per la prima volta è stato narrato via manga e non tramite l'anime come le storie precedenti. Oggi sono uscite le prime bozze delle tavole di Dragon Ball Super 65 e quindi i primi spoiler, che ci mostrano cosa succederà allo scontro tra Goku e Molo. Le fasi iniziali però hanno gettato nello sconforto tanti fan che hanno osservato queste anticipazioni, e su Twitter sono partiti tanti commenti caustici verso Toyotaro e Dragon Ball Super .

Un manga può piacere e può non piacere, e con i sequel la situazione si fa più delicata. Un'ondata d'odio è avvenuta contro Boruto, successore di Naruto non all'altezza del predecessore, così come contro Dragon Ball Super . Sì, sicuramente non è facile battere il vecchio Dragon Ball , ma sembra che i fan non stiano apprezzando le ultime scelte.

Ok, for the first time, I have to say, this is garbage https://t.co/fyD7Zwgj2L — 🔥 Oppai Senpai 🔥 (@MrOppaiSenpai) October 13, 2020

The manga has had its ups and downs and now it finally has hit rock bottom 💀 pic.twitter.com/EwkJKSVUSQ — BlackScape (@DragonBallBLK) October 13, 2020

Not just Cell...



everything pic.twitter.com/YAs0X0Duo0 — Ghostdom101 for Equal Rights (@EmperorBigD) October 13, 2020

DB Fandom wants 7 Million Yen for his head. pic.twitter.com/EwHI9R6H2f — Ghostdom101 for Equal Rights (@EmperorBigD) October 13, 2020

People are quite angry with the latest #DragonBallSuper Manga Chapter 65 Draft Pages. Just in the very first pages, Goku makes a very controversial, and quite frankly, eye-rolling decision. My coverage of this and more:https://t.co/4sLu7LAIkP — Ghostdom101 for Equal Rights (@EmperorBigD) October 13, 2020