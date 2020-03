I fan in America festeggiano i vent'anni della serie Mobile Suit Gundam Wing

Venti anni fa in Usa arrivava la serie animata di Mobile Suit Gundam Wing, una delle serie più popolari che raccontano l'universo di Gundam. I fan americani oggi festaggiano questo speciale anniversario omaggiando la serie.

La serie è andata in onda originariamente in Giappone nel 1995 e conta 49 episodi. Narra delle avventure di cinque ragazzi piloti di Gundam che cercano di contrastare le politiche della Federazione degli stati terrestri che agisce in maniera violenta contro le Colonie Spaziali. I cinque ribelli si troveranno convolti in una serie di intrighi politici e battaglie sanguinose. La serie presenta una trama molto complessa e un approfondimento psicologico dei personaggi molto articolato come da tradizione per le serie tratte da Mobile Suit Gundam. La serie in Usa andò in onda nella programmazione di Toonami che trasmetteva cartoni animati per ragazzi, ma vide uscire anche una versione senza censure attorno mezzanotte che pose poi le basi per Adult Swim, programmazione dedicata agli adulti (la serie di Rick & Morty, ad esempio, viene programmata in questa fascia).

Gundam Wing è andato in onda anche da noi nel 2001 su Italia Uno. Recentemente la serie è stata omaggiata con uno splendido crossover con Code Geass. Se siete amanti dei Gunpla, modellini dei mecha della serie Gundam, tenete d'occhio questo bellissimo Gunpla da collezione di Gundam Unicorn capace di trasformarsi da solo.