I fan americani di Dragon Ball Super non amano il nuovo nome dell'Ultra Istinto

L'Ultra Istinto è una forma apparsa nell' episodio 110 di Dragon Ball Super con la sua forma incompleta, l'Ultra Istinto Omen (in giapponese noto col nome di Migatte no Gokui "Kizashi"), e poi nell'episodio 129 con l'Ultra Istinto (conosciuto in Giappone col nome di Kansei Migatte) vero e proprio.

In rete, specialmente su Twitter, tantissimi amanti della serie di Dragon Ball Super si sono scatenati con le proprie reazioni, che potete vedere nei tweet in calce alla notizia. Tra loro, c'è anche un tweet di Todd Blankenship, traduttore della Viz Media e che ha provato a spiegare le motivazioni dietro questo adattamento del doppiaggio americano.

Fished out my old Migatte no Goku'i name explanation and updated it a bit in light of the Funi dub reaching this point: pic.twitter.com/Kl6E7pjUhK — Todd Blankenship (@Herms98) 12 maggio 2019

Remember how dope Accomplished Autonomous Ultra Instinct vs Legitimately Exasperated Aroused Jiren was? pic.twitter.com/h9IPC1haBC — Linc Murdock 🐝👑 (@MJxTV) 12 maggio 2019

They should have called "Autonomous Ultra Instinct" "Very Strong Goku" instead — WokeyFree (@purple_wokey) 12 maggio 2019

I'll admit "Autonomous Ultra Instinct" is a neat name.#DragonBallSuper — Colt Buhr (@AmbientVirus) 12 maggio 2019

Although, I will say, Sean Schemmel's voice with all the effects make Ultra Instinct... Hold up hold up, Autonomous Ultra Instinct, sound pretty bad ass. But, man this episode felt so much more lacking since it wasn't the full 1 hour. #Toonami #DragonBallSuper — Brandon Rodriguez (@TheycallmeBRod) 12 maggio 2019

Autonomous Ultra Instinct? Is that a Killer Instinct spin off? #DragonBallSuper #Toonami pic.twitter.com/7McTDtcJox — Samm The Man (@SammTheMan999) 12 maggio 2019

"autonomous ultra instinct" pic.twitter.com/fJbYIaksSM — Daboy🐝🦅 (@Daboyui) 12 maggio 2019