I fan degli anime non possono non riconoscere questi importanti 10 doppiatori giapponesi!

I doppiatori giapponesi, o seiyuu, sono artisti magistrali nel loro mestiere, infondendo vita nei personaggi che interpretano dando loro una voce. Il seiyuu si allena vigorosamente per interpretare una gamma di personaggi quanto più ampia possibile, ma alcune voci sono troppo particolari per non sfruttare la loro unicità.

Ad esempio, Un doppiatore estremamente popolare che ha prestato la voce a innumerevoli personaggi principali nel corso degli anni, da Light Yagami di Death Note a Rintarou Okabe di Steins;Gate, Mamoru Miyano è amato dai fan di seiyuu sia per il suo talento che per la sua personalità affascinante e adorabile. La sua voce giocosa e animata si muove agevolmente tra diversi toni e lo rende perfetto per personaggi spensierati e dispettosi con un lato oscuro segreto, come Osamu Dazai di Bungo Stray Dogs, Ling Yao di Fullmetal Alchemist e Douma di Demon Slayer.

Soprannominata la "Regina Tsundere" del mondo seiyuu, Rie Kugimiya ha una voce distintiva perfetta per le eroine feroci e irascibili. L'inflessione adolescenziale e monello della sua voce l'ha resa una delle migliori scelte di casting per personaggi giovani e ribelli e, nel tempo, ha creato un portfolio impressionante come doppiatrice, famosa soprattutto per aver doppiato Louise di The Familiar of Zero, Taiga di Toradora! e Shana di Shakugan no Shana e addirittura Happy di Fairy Tail!

Una delle voci più attraenti dell'industria della recitazione vocale giapponese, Hiroshi Kamiya, è attiva nel settore dal 1992 e, nel corso degli anni, ha ottenuto un curriculum davvero sorprendente. Kamiya spesso agisce come un personaggio riservato e introverso con voci ipnoticamente roche, anche se un po' prive di emozioni come Levi Ackerman in Attack on Titan e Trafalgar Law in One Piece. Tuttavia, personaggi come Yato di Noragami e Izaya Orihara di Durarara!! si discostano da questa tipologia di personaggio.

Un raro seiyuu che, nonostante possegga una voce molto particolare e immediatamente riconoscibile, non è mai stato legato a un singolo archetipo o modello nella sua carriera, Akira Ishida può usare il suo talento per offrire tutti i tipi di performance, come Katsura Kotarou di Gintama o Garaa di Naruto Shippuden.

Una doppiatrice immensamente prolifica che eccelle nell'interpretare ruoli sia femminili che maschili, Maaya Sakamoto è una star del mondo del canto oltre ad essere una rinomata seiyuu. La sua voce sorprendentemente adattabile funziona bene con personaggi femminili severi, come Shiki Ryougi di Kara no Kyokai, eroine adolescenti, come Shinobu Oshino di Monogatari, e persino ragazzi, come nel caso del suo ruolo più popolare, Ciel Phantomhive di Black Butler.

Nonostante sia un attore versatile, capace anche di alzare il livello per interpretare personaggi molto giovani, Yuki Kaji è riconoscibile soprattutto per il suo talento nel catturare lo spirito ribelle e la determinazione sconfinata dei protagonisti degli anime . Alcuni dei personaggi principali più famosi degli anime, tra cui, solo a volerne citare alcuni Eren Yeager di Attack on Titan, Meliodas di The Seven Deadly Sins e Shouto Todoroki di My Hero Academia.

Famoso per la sua interpretazione di misteriosi antieroi e uomini affascinanti e carismatici, Takahiro Sakurai è uno dei seiyuu più prolifici del settore con oltre 600 ruoli al suo attivo. La sua voce rilassante e vellutata è spesso associata a personaggi maschili attraenti e moralmente ambigui, come Rohan Kishibe di JJBA, Suguru Geto di Jujutsu Kaisen e Griffith di Berserk.

La voce dietro le ragazze più moe degli anime, Kana Hanazawa, è una seiyuu immensamente popolare che ha fatto irruzione sulla scena nel 2003 e, da allora, è diventata famosa per aver rappresentato eroine timide e dalla voce pacata con un cuore d'oro. La sua voce gentile e infantile è familiare a molti attraverso Nadeko Sengoku di Monogatari, Mayuri Shiina di Steins;Gate e Mitsuri Kanroji di Demon Slayer.

Akio Otsuka è un vero veterano dell'industria, attivo dal 1988 e universalmente adorato per la qualità unica, gracchiante ma allo stesso tempo rilassante delle sue performance. Quando si tratta di interpretare personaggi mascolini e sicuri di sé, non c'è soluzione migliore. La sua voce profonda e calmante fa sentire gli eroi, come Iskandar di Fate/Zero e Batou di Ghost in the Shell, competenti e affidabili, mentre i cattivi che interpreta, come Barbanera di One Piece e Thorkell di Vinland Saga, risultano principalmente pericolosi.

Per molto tempo, una delle voci maschili più riconoscibili dell'industria del seiyuu, Kenjirou Tsuda, è stata rappresentata come un cattivo figo e pericoloso per la sua voce roca e sensuale. Negli ultimi anni, la sua voce iconica si sente sempre più spesso nei ruoli secondari di eroi non ortodossi e sbiaditi, come Nanami Kento di Jujutsu Kaisen e Kishibe di Chainsaw Man. Tuttavia, il suo repertorio include una serie di performance brillanti, come Sakaido in ID:INVADED e Overhaul in My Hero Academia.