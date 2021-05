Una fan art di Dragon Ball Z ci riporta alla struggente morte di Gohan del futuro

Nella timeline principale di Dragon Ball Z, Goku e compagni l'hanno sempre vinta e, se qualche cosa dovesse andar storto, riescono sempre a ricorrere alle Sfere del Drago. Se quelle terrestri sono fuori uso, accorrono in aiuto quelle di Namek, ugualmente potenti e utili. In questo modo l'universo è sempre in pace e i protagonisti sempre vittoriosi.

Peccato che non tutte le linee temporali di Dragon Ball Z siano così, e una in particolare ci è stata mostrata. Goku, morto per una malattia cardiaca che ha reso anche la resurrezione con le Sfere del Drago impraticabile, ha lasciato i suoi compagni da soli a combattere contro i potentissimi cyborg C17 e C18. Uno a uno sono morti tutti, finché non sono rimasti soltanto Gohan e Trunks, i membri della generazione più giovane.

Ma anche Gohan alla fine morirà contro la furia dei due cyborg, e il momento della sua morte scatenò la trasformazione in Super Saiyan di Trunks. Un momento oscuro e triste dell'universo di Dragon Ball Z che, in quella timeline, ha avuto anche un piccolo seguito non mostrato. Fenyo_n, un artista freelance e grandissimo fan del mondo di Toriyama, ha pubblicato una fan art su Gohan del futuro che ha subito fatto il giro del web.

In basso vediamo l'illustrazione dove il corpo di Gohan martoriato riposa su un lettino, mentre Chichi piange alla vista del suo unico figlio ormai morto. Al suo fianco ci sono Bulma, lo Stregone del Toro e un Trunks arrabbiato. Indubbiamente la timeline alternativa di Dragon Ball è molto più dark di quella principale, anche grazie all'ormai scomparsa delle Sfere del Drago.

Mentre Fenyo vi insegna a disegnare Goku, avete mai immaginato come sarebbe Gohan del Futuro con l'Ultra Istinto?