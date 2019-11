Una fan art finge una pubblicità di Dragon Ball Super che mostra una Bra cresciuta

I fan di Dragon Ball ne hanno viste tante nel corso degli anni. Passando dai natali dell'opera di Toriyama fino al recente Dragon Ball Super, sono stati introdotti tanti personaggi che hanno interagito in un modo o nell'altro con il protagonista Goku e gli altri comprimari. Tra questi ci sono individui che i fan vorrebbero in ruoli più centrali.

Con Dragon Ball Super si è in parte cancellato ciò che abbiamo visto in Dragon Ball GT, ma l'affetto per alcuni personaggi come Pan e Bra rimane. Le due ragazze non sono ancora apparse in ruoli fissi nel nuovo anime, per questo RenanFNA ha deciso di dare un piccolo momento di gloria alla piccola Bra tramite una fan art.

Fingendo che sia ritratto da una pubblicità dedicata a Dragon Ball Super, l'artista che più volte si è cimentato sul mondo di Dragon Ball ha postato sul suo account Twitter un'immagine con una Bra un po' più cresciuta rispetto a quello a cui siamo stati abituati nello scorso anime di casa Toei.

Nell'illustrazione che potete vedere in calce, la piccola Bra ha qualche anno in più e si mostra mentre sorride al padre, con i capelli celesti raccolti in due codini. Col sorriso, è riuscita sicuramente a conquistare l'orgoglioso Vegeta, che in Dragon Ball GT ha mostrato più volte di avere un debole per la figlia.

Cosa ne pensate di questa simpatica illustrazione? E vi piacerebbe vedere Bra in un ruolo più centrale nella prossima serie di Dragon Ball Super, ambientata magari dopo qualche anno dagli ultimi eventi?