Una fan art immagina una versione dei Cani Leggendari per la regione di Galar

Nella nuova serie dedicata ai Pokémon i nostri protagonisti Ash e Go spesso si ritrovano a viaggiare nella nuova regione di Galar, introdotta nell'ottava generazione dai videogames. Un fan si è divertito a creare un artwork che mostra i tre Cani Leggendari in versione Galar.

L'utente di Twitter the_baldinosaur ci mostra sul suo profilo che trovate in calce alla notizia come sarebbero i tre famosi cani provenienti dalla regione di Johto, Raikou, Suicune ed Entei nella loro versione di Galar, rifacendosi ai tre Leggendari Uccelli mostrati nel DLC di prossimo arrivo di Pokémon Spada e Scudo. Per l'occasione, Suicune diventa un pokémon di tipo Veleno/Acqua sfoggiando un manto violaceo con delle corna. Raikou diventa Buio/Elettro ed il suo manto diventa scurissimo, mentre Entei diventa un bellissimo tipo Spettro/Fuoco. Visto che l'anime prende spunto dai videogames e i nostri si trovano spesso a visitare la nuova regione di Galar, potrebbero secondo voi imbattersi un giorno in questi tre famosi leggendari? Fatecelo sapere nei commenti.

Nello scorso episodio abbiamo visto uno scontro accanito tra Leon e Lance che si sono sfidati nel Pokémon World Championship, il cui esito ha acceso discussioni tra i fan appassionati dei mostriciattoli tascabili. Inoltre è già disponibile il trailer del prossimo episodio di Pokémon che si preannuncia ricco di azione.