Una fan art ci mostra un eventuale debutto di Shallot in Dragon Ball Super

Mentre alcuni fan chiedono un reboot di Dragon Ball Super in vista della probabile seconda stagione, altri hanno deciso di condividere su Twitter alcune delle loro creazioni che ci mostrano alcuni eventi "alternativi" della storia di Goku e i suoi amici.

Protagonista di questa notizia è Shallot, Saiyan apparso in Dragon Ball: Legends, gioco per smartphone la cui trama però non fa parte della storia canon ideata da Akira Toriyama. Nonostante questo sono stati in molti a rimanere affascinati dal nuovo personaggio, che nel corso dell'ultimo evento in-game ha raggiunto l'ambito terzo livello di Super Saiyan.

L'utente di Twitter @youngjijii ha voluto quindi disegnare una fan art che ci mostra Shallot nello stesso stile dei personaggi di Dragon Ball: Super, immaginando come sarebbe una sua eventuale comparsa nelle puntate della serie.

Il disegno, che potete trovare in calce alla notizia, ha ricevuto in pochissimo tempo oltre 3000 Mi Piace, diventando così virale tra i numerosi fan dell'opera con protagonista Goku e gli altri. Come avete potuto leggere in una notizia precedente, il 2019 è stato un ottimo anno per Dragon Ball, che è stato tra le serie che hanno riscosso più successo tra i fan dell'animazione giapponese, motivo in più per credere che una seconda stagione di Super sia già in fase di lavorazione.