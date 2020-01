Una fan art mostra la fusione spettacolare tra C-16 e Iron Man

Dragon Ball Z continua ad essere una miniera preziosa per tutti fan che vogliono omaggiare l'opera di Akira Toriyama con fan art di ogni genere. In questa che vi presentiamo vediamo il celebre Iron Man fondersi con il taciturno androide C-16.

Il personaggio di C-16 sta avendo molto clamore in questi tempi. Ultimamente, grazie al videogame Dragon Ball Z: Kakarot si è anche scoperto, finalmente, il nome del figlio del Dr. Gelo che ha fatto da modello per la creazione dell'androide. Inoltre, sempre per merito del videogame (potete leggere qui la recensione di Dragon Ball Z: Kakarot a cura di Giuseppe Arace) abbiamo assistito ad alcuni sviluppi del rapporto dell'androide con Gohan durante l'arco narrativo di Cell. L'utente di Reddit AzizDraws ci ha mostrato una fan art che fonde il personaggio di Dragon Ball con Iron Man.

Nel disegno (che trovate in calce alla notizia) vediamo C-16 con il volto dell'eroe della Marvel Comics mentre sta per lanciare un Hell's Flash contro un avversario che noi spettatori non vediamo (nella serie lo usava contro la prima forma di Cell, se ricordate). Inoltre, non pago della fan art davvero bellissima, l'autore ha anche realizzato delle versione robotiche di C-17 e C-18.

Che ne pensate di queste versioni completamente inedite di questi personaggi? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo si sarebbe venuto a conoscenza anche del nome della mamma di Bulma.