Una fan art di My Hero Academia reimmagina Rei Todoroki come una pro hero

Kohei Horikoshi ha inserito tanti personaggi in My Hero Academia. La sua opera di successo ha sia individui che appaiono una sola volta e marginali alla trama, sia sagome che sono importanti anche se di sottofondo. Tra queste c'è sicuramente Rei Todoroki, madre di Shoto e che ha inevitabilmente segnato la vita del ragazzo.

Pur non apparendo spesso, Rei ha un forte influsso sulla famiglia Todoroki a causa del passato con Endeavor, ma non è mai apparsa spesso nel manga di My Hero Academia. Nonostante la sua assenza, un fan ha deciso di dedicarle una vita alternativa, re immaginandola come un'eroina professionista.

L'artista Oriiwu ha pubblicato sul subReddit di My Hero Academia un'immagine che ritrae Rei nei panni di Blizzard, l'eroina di ghiaccio. Dalla donna discende il lato ghiacciato di Shoto e quindi il suo potere sarà improntato esclusivamente sul freddo. Come si può vedere dall'immagine in calce, la donna indossa un costume da eroina celeste con alcune zone bianche, con una tuta molto chiara e che ghiaccia a prima vista. Il costume inoltre è ispirato in parte a quello indossato da Shoto, dato che secondo l'autore dell'immagine, il ragazzo si sarebbe ispirato al costume della madre se questa fosse stata una professionista.

Come sarebbe stata la vita di Shoto e degli altri membri della famiglia Todoroki se la donna fosse stata abbastanza forte da poter diventare una hero professionista? L'attuale arco di My Hero Academia sta proprio approfondendo alcuni dettagli della famiglia Todoroki.