Una fan art di Pokémon immagina il futuro di Ash insieme a una sua compagna di viaggio

Il brand di Pokémon prosegue sia in formato anime e manga che in quello dei videogiochi. Nel primo media, il protagonista di sempre è il giovane Ash Ketchum di Biancavilla, nella regione di Kanto. Sempre bloccato all'età di dieci anni, ne ha passate di cotte e di crude nel suo viaggio, ma solo una volta ha avuto uno spiraglio di romanticismo.

Nonostante abbia viaggiato con tanti personaggi e tante ragazze nel corso dei vari anime di Pokémon, solo una ragazza è andata vicina nel catturare il cuore del noto protagonista. Serena è una pokémon performer introdotta durante il viaggio nella regione di Kalos ed è stata la prima a mostrare diversi tratti speciali: è la prima ragazza ad aver conosciuto Ash prima dell'inizio della storica avventura ed è la prima ad aver sviluppato un'infatuazione per lui, arrivando probabilmente anche a baciarlo sul finale della sua storia.

Per omaggiare la coppia, un fan ha ricreato su Deviantart un poster nello stile pokémon che potrebbe passare per uno vero se non fosse per alcuni dettagli. Nell'immagine in calce preparata dall'illustratore NovaNoah vediamo Ash e Serena adulti e diventati finalmente una coppia, con tanto di bambini al seguito. I due sono stati chiamati Lala, sorella maggiore di 12 anni, e Ivan, fratellino di 7 anni. Lo stile di disegno ricalca quello storico dell'anime di Pokémon e non quello dei più recenti Pokémon Sun and Moon o Pokémon 2019. Vi piace questa coppia o pensate a un'altra compagna per Ash?