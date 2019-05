Una Fan art di Pokémon rappresenta Eevee nello stile di Yu-Gi-Oh!

Dopo aver apprezzato una fan art a tema Pokémon che ritraeva un' improbabile famiglia del Team Rocket, un altro appassionato si è cimentato in un illustrazione molto particolare riguardante un Pokémon della prima generazione.

Il mostriciattolo in questione è Eevee, divenuto da poco la seconda mascotte del franchise insieme al sempreverde Pikachu. Il fan, di nome @FuckYugi su Twitter, ha deciso di illustrare il Pokémon in maniera un pò particolare, fondendolo con la capigliatura e l'abbigliamento dei personaggi principali del franchise di Yu-Gi-Oh!. Eevee, è rappresentato nelle sue evoluzioni di tipo Fuoco (Flareon), Folletto (Sylveon) e Ghiaccio (Glaceon). Questo simpatico cross-over è stato rinominato con l'acronimo "The Yugilutions".

Tra le varie mescolanze, è possibile apprezzare i famosi capelli a punta di Yugi Moto, l'abbigliamento di Joey Wheeler su Flareon, quello di Seto Kaiba su Glaecon e di Tea Gardner su Sylveon. Questo esilarante mash-up immagina un universo alternativo molto interessante, in cui il mostriciattolo è presente nel mondo di Yu-Gi-Oh! o viceversa, portandoci a pensare in cosa si potrebbe trasformare Eevee con i poteri del Millennium Puzzle evocati dal Faraone Atem, mutandolo in una creatura del tutto diversa oppure facendolo evolvere in un tipo totalmente inedito.

Yu-Gi-Oh! fu originariamente creato da Kazuki Takahashi per Weekly Shonen Jump, pubblicato dal 1996 al 2004. La serie segue le vicende del protagonista Yugi Mutou, un giovane ragazzo che risolve un puzzle antico e viene posseduto da uno spirito egizio. L'anime più ricordato è senza dubbio quello di Duel Monsters. Mentre per quanto riguarda Pokémon, la serie animata è ancora in corso con le avventure di Sole e Luna, ma quella rimasta più impressa nel cuore degli appassionati è sicuramente la prima iterazione, Indigo League, disponibile alla visione su Netflix e di cui abbiamo fatto la recensione.