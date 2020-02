Una fan art porta Deku e Lemillion di My Hero Academia nell'Universo Marvel

My Hero Academia trae molta ispirazione dai fumetti di super eroi occidentali, riuscendo però a rimanere fedele alle sue radici di manga shonen. Un fan ha colto questo spirito, realizzando una fan art di Deku e Lemillion in stile Marvel Comics.

L'utente di Reddit Pgaleazzi ha ritrattto i due giovani eroi in erba mentre sembrano trovarsi fuori dall'atmosfera terrestre, nello spazio. I loro corpi sono più adulti e muscolosi (da tradizione dei comics di super eroi che presentano personaggi dai fisici molto scolpiti). Il costume di Deku assomiglia molto a quello di Lanterna Verde che è un personaggio DC Comics per la verità. Inoltre, in un riquadro sopra si vede la testa di un Celestiale, uno degli esseri più potenti del Marvel Universe mentre, nel riquadro di sotto, troviamo il Tribunale Vivente, un essere cosmico talmente potente da essere persino superiore a Galactus nella gerarchia delle entità cosmiche che affollano i fumetti della Marvel. Chissà se in My Hero Academia vedremo mai degli alieni o esseri così potenti.

Nell'anime stiamo assistendo ad una curiosa sfida per Bakugo e Todoroki per ottenere la licenza provvisoria di eroi, ma abbiamo anche visto un confronto molto sentito tra Endeavor e All Might i due rivali-amici che sono giunti, entrambi, a delle svolte importanti nelle loro vite. Infatti All Might ha dovuto ritinarsi dalla carriera di eroe, mentre il fiammeggiante padre di Todoroki e diventato il nuovo eroe n1, posizione che comporta grandi responsabilità. Endeavor saprà essere degno di tale carica? Lo sapremo nei prossimi episodi.