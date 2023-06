Una fan art di Spider-Man: Across the Spider-Verse dall'autore di One-Punch Man

L'universo cinematografico di Spider-Man prosegue con le interpretazioni del giovane Tom Holland, ormai da diverso tempo integrato nel Marvel Cinematic Universe, anche se il suo futuro è tutto da scrivere. In contemporanea, però, c'è Sony che ha preparato un interessante progetto animato, proseguito con Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Nel 2018 fu distribuito il film Spider-Man: Un Nuovo Universo, grande successo di pubblico e critica, che ha visto la nascita di un sequel nelle scorse settimane. Al cinema infatti è arrivato Spider-Man: Across the Spider-Verse, un film che ha riscosso ancora più consensi del precedente. L'uomo ragno ha quindi trovato una sua dimensione - e non soltanto una - anche nel settore dell'animazione. Il progetto ha convinto proprio tutti, come potete anche osservare dalla recensione su Everyeye di Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Tra coloro che sono rimasti colpiti dal nuovo universo ragnesco c'è il mangaka Yusuke Murata, famoso per il suo lavoro su Eyeshield 21 e soprattutto su One-Punch Man, uno dei manga eroistici più noti degli ultimi anni insieme a My Hero Academia. Tra le tante fan art preparate da lui, c'è anche un'illustrazione di Spider-Man: Into the Spider-Verse per celebrare il multiverso dell'uomo ragno. Il disegnatore ha messo in risalto Miles Morales ma non solo, con Spider Gwen e lo Spider-Man originale in prossimità, mentre tutti si lanciano da un grattacielo. Alle loro spalle, si notano altre tre versioni dell'arrampicamuri.

Il successo del film è stato tale che Spider-Man: Across the Spider-Verse ha superato il predecessore.