Fan di Batman, per voi in arrivo una stupenda statua da Zero Year

Per tutti i fan più sfegatati di Batman è in arrivo una stupenda statua del personaggio, direttamente dalla miniserie Batman: Zero Year scritta da Scott Snyder e disegnata da Greg Capullo per la DC Comics.

La bellissima statua da collezione, che potete trovare nella news, è alta 50 centimetri e pesa 30 kg e sarà disponibile in due modelli. Uno costerà sui 1500 dollari, mentre l'altro sui 1600 dollari. I modelli differiscono per la posa, infatti quella di 1600 dollari ha anche un braccio dotato di un uncino. Sarà disponibile a fine anno, presumibilmente. La figure è ispirata alla run di Snyder del 2013/2014 in cui si narrano di nuovo le origini del personaggio. In Zero Year assistiamo alle macchinazioni dell'Enigmista che ha trasformato la città di Gotham in una sorta di foresta selvaggia. Un giovane Bruce Wayne, creduto morto, ritorna a Gotham e affronta il villain per riportare la pace in città. La particolarità di questa miniserie sta nel fatto che il nostro eroe si trova a combattere non solo contro nemici umani, ma soprattutto contro una natura selvaggia. Nella figure, infatti, vediamo l'eroe mascherato a bordo di una moto rudimentale e armato di una balestra. La run prende, in parte, ispirazione dalla storica Year One di Miller e Mazzucchelli, un autentico must per ogni appassionato del Cavaliere Oscuro che si rispetti.

Nel frattempo, sulla serie regolare di Batman assistiamo all'arrivo di un brutale aiutante per l'Uomo Pipistrello. Inoltre a Maggio avremo il debutto del Batman più strano di sempre nella miniserie Dark Nights: Death Metal.