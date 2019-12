I fan di Bleach chiedono a gran voce il ritorno dell'anime

Nonostante le community spesso siano la causa di manifestazioni di odio nei riguardi degli autori, come accaduto recentemente con lo scritto di Boruto: Naruto Next Generations, i fan di Bleach, in particolare, continuano ad attendere speranzosi il ritorno dell'anime, anche con genuine dimostrazioni pubbliche.

Ciò che è accaduto con Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, dove la richiesta dell'anime ha scatenato un hashtag virale in rete, ha ispirato i fan di Bleach a tentare il medesimo tentativo per convincere i produttori ad accontentare la community e realizzare l'attesissimo adattamento animato della saga intitolata "La Guerra Sanguinaria". La serie televisiva, infatti, è ferma al capitolo 479 del manga, e ben 200 numeri la separano dalla conclusione naturale dell'opera di Tite Kubo.

Su Twitter, dunque, i fan si sono mobilitati per rendere virale l'hashtag "BleachBloodWarAnime", condiviso in massa dagli appassionati, nella speranza che il seguito dell'anime riesca a vedere la luce prima o poi. Le ultime novità in merito arrivano direttamente dal Jump Festa 2020 che, purtroppo, non includerà alcun panel dedicato all'anime di Kubo sensei, quanto meno sotto l'etichetta dello Studio Pierrot, la compagnia che si è occupata della produzione delle animazioni della trasposizione televisiva.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa infinita telenovela in merito all'alone di mistero che pervade l'anime di Bleach? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.