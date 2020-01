I fan di Bleach sono in fermento e Nel Tu si prepara a sfoderare la sua Zanpakuto

Per quanto il manga realizzato dal maestro Tite Kubo sia finito ormai da tempo e al di là del fatto che alcuni lo amano alla follia mentre altri non più di tanto, Bleach rimane ben impresso nei cuori degli appassionati che non perdono mai occasione per omaggiarlo o per discuterne sui social, specialmente in questo periodo.

Con il 20° anniversario alle porte e il rumor di un possibile nuovo progetto animato che gira nell'ambiente, anche i fan sembrano su di giri. Si dice che Kubo sarà presente con Bleach all'AnimeJapan 2020, forse proprio per fare un annuncio. Per il momento si sa poco e nulla, se non che qualcosa bolle in pentola e che tutti non vedono l'ora di scoprire.

Perciò non dobbiamo stupirci se sul web e nei social si sono intensificate le discussioni e i post che hanno come soggetto Bleach. Se ne parla molto ultimamente e vengono realizzate diverse fan art e cosplay in merito. Proprio come quello che vogliamo mostrarvi questa sera e che ha come protagonista un personaggio che è rimasto impresso nei cuori degli appassionati e che, ancora oggi, rimane nei pensieri di tutti: Neliel Tu Oderschvank.

Come potete vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, l'Arrancar viene rappresentata non nella sua versione da bambina ma in quella d'adulta. Con i pochi stracci che gli coprono il corpo, i lunghi capelli azzurri, la maschera da Hollow in testa è immortalata nel momento in cui sguaina la Zanpakuto come a voler eseguire un attacco. Realizzato dalla cosplayer claubailarinita su Instagram è riuscita a rappresentare il personaggio in tutta la sua magnificenza.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questa versione di Nel Tu? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.