Un fan di Bleach immagina Toshiro Hitsugaya da adulto

Nelle fasi finali di Bleach, abbiamo potuto vedere tanti nuovi bankai e trasformazioni, ma anche nuove mosse e stili di combattimento come quelli dei nuovi antagonisti, i Quincy. Durante tutta questa saga, ci sono alcuni personaggi che sono spiccati per motivi particolari, come ad esempio Toshiro Hitsugaya, capitano della decima divisione.

Durante uno scontro in cui è stato spinto al limite, Toshiro Hitsugaya ha utilizzato una nuova tecnica che gli ha permesso di ottenere un corpo più adulto. Un fan ha utilizzato quella scena per rielaborare una versione del personaggio se fosse permanentemente adulto.

In calce potete vedere l'illustrazione di Monster, con un Hitsugaya calmo e pacato, con l'aria matura e dei brillantissimi occhi verdi. Le braccia sono probabilmente stressate da un allenamento serrato e complesso, essendo ferite e con bende sporche in più punti. Che ne pensate di questa versione di uno dei personaggi più popolari di Bleach?

Bleach è un manga scritto e disegnato da Tite Kubo. Pubblicato su Weekly Shonen Jump tra il 7 agosto 2001 e il 22 agosto 2016, il manga si è concluso con 705 capitoli, raccolti in 74 volumi. In Italia la serie è stata tradotta e distribuita da Planet Manga.