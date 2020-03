I fan di Castlevania sono già in attesa di una quarta stagione, secondo uno sceneggiatore

Come probabilmente saprete, nel corso di questi ultimi anni il famoso portale per lo streaming conosciuto come Netflix ha saputo stupire molti fan della ricca industria anime mettendo in mostra un susseguirsi di produzioni a tema che sono riuscite a conquistare cuori e menti d'innumerevoli abbonati sparsi in tutto il mondo.

Tra le numerosissime opere animate giunte sul portale, una delle più famose e apprezzate è indubbiamente Castlevania, epopea che ha saputo lasciare gli spettatori a bocca aperta grazie alla sua elevata qualità. Dopo una lunga attesa, siamo finalmente a un passo dalla release di Castlevania 3, nuova stagione che ci permetterà di vivere avventure ancor più indimenticabili e ricche di personaggi carismatici attualmente attesa per il 5 marzo 2020.

Insomma, oramai manca veramente poco al sopraggiungere della terza stagione, ma a quanto pare i fan starebbero già scalpitando nella speranza di vedere la concretizzazione di una quarta stagione. La rivelazione è giunta direttamente da Warren Ellis, uno degli sceneggiatori della produzione, che su Twitter ha parlato proprio dei commenti al limite del disperato che continuano a richiedere la conferma di una nuova stagione fin dai tempi in cui venne confermata la terza. In particolare, l'uomo ha dichiarato:

"La terza stagione di Castlevania sarà disponibile da giovedì, solo su Netflix. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che dal 2018 stanno chiedendo informazioni sulla quarta stagione. Ora alcuni stanno addirittura cominciando a chiedere informazioni sulla quinta stagione; posso solo supporre che sia un tentativo di farmi impazzire."

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye sono disponibili vari trailer dedicati a Castlevania 3.