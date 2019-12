Fan celebra il successo di Spy x Family con un meraviglioso artwork, cosa ne pensate?

Negli ultimi mesi vi abbiamo parlato spesso di Spy x Family, il brillante manga di Tetsuya Endo destinato a diventare, col passare degli anni, uno dei prodotti maggiormente apprezzati dagli amanti delle action/rom-com. Oggi, per celebrare l'uscita del capitolo 17, abbiamo deciso di mostrarvi la splendida fan art di un utente.

Come potete vedere in calce, l'utente Twitter @rkgk31819 ha deciso di realizzare un disegno ritraente i tre protagonisti della serie: Loid, Anya e Yor. La fan art presenta una spaventosa mole di dettagli e richiama molto lo stile delle Key Visuals di Kaguya-sama: Love is War.

Nel caso in cui non abbiate ancora avuto tempo di dare un'occhiata a quest'opera, vi ricordiamo che la sinossi recita quanto segue. "Twilight, una delle migliori spie del mondo, completa ogni incarico affidatogli con diligenza e meticolosità. Un giorno però, per completare il più difficile incarico della sua carriera, dovrà crearsi una famiglia e fare in modo che il proprio figlio socializzi con quello del suo obiettivo. Twilight adotterà quindi Anya, una bambina capace di leggere nel pensiero, e si sposerà con Yor, una maldestra ragazza che si rivelerà un'abilissima assassina sotto copertura. Pensando di avere a che fare con due persone completamente normali, Twilight metterà in atto il suo piano".

Spy x Family conta attualmente oltre un milione di copie vendute con appena due Volumi disponibili. Il successo del fumetto ha reso praticamente certo anche un adattamento anime, che arriverà però, con tutta probabilità, intorno al 2021.