Cells at Work: fan a rapporto, la Stagione 2 ha una data d'uscita

Cells At Work! Code Black, la seconda stagione dell'anime, arriverà sul piccolo schermo all'inizio di Gennaio 2021. Della sua realizzazione si occuperà David Productions, il rinomato studio d'animazione principalmente noto per aver dato vita alle Bizzarre Avventure di JoJo.

A riportare la notizia è l'utente Twitter AIR_News01, che ha scovato l'annuncio sulla pagina web di Amazon Japan. Cells At Work! ha debuttato nel 2015 con il primo volume dell'opera cartacea, la quale - successivamente - è stata trasposta in una serie animata di 13 episodi.

Il 7 Luglio 2018, l'anime di Cells at Work è arrivato in Italia in versione sottotitolata sulla piattaforma video di Yamato Animation. Per farvi un'idea generale sulla trama dell'anime, vi lasciamo di seguito la sinossi ufficiale:

"In un corpo umano adulto sono presenti almeno centomila miliardi di cellule tra globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, e innumerevoli altre, che coesistono tra di loro in perfetta armonia. La storia racconta le avventure di alcune di queste cellule, che in forma antropomorfa fanno del loro meglio per mantenere in perfetta salute il corpo che le ospita, assicurandone i fabbisogni e proteggendolo dalle malattie".

Per quanto riguarda il manga, invece, è scritto da Akane Shimizu ed è stato serializzato in Giappone sulla rivista mensile Monthly Shonen Sirius edita da Kodansha. Nel nostro paese l'opera è stata acquistata da Star Comics, che fino a questo momento è in linea con le uscite nipponiche avendo pubblicato cinque volumi su cinque.

Intanto, sono arrivate le prime locandine dello spettacolo teatrale di Cells at Work. Sulle nostre pagine, inoltre, potete consultare la recensione della prima stagione di Cells at Work .