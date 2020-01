Un fan colombiano di Naruto crea un bellissimo murales di Jiraiya

Sebbene la serie di Naruto sia finita da alcuni anni, continuando con lo spin off con protagonista il figlio Boruto, ci sono ancora molti fan del lavoro del maestro Masashi Kishimoto. Un fan dalla Colombia ha realizzato un murales che raffigura il maestro Jiraiya.

Il personaggio di Jiraiya è senza dubbio uno dei più amati del mondo di Naruto. Ucciso da Pain dopo un duro combattimento, abbiamo potuto rivedere Jiraya nella serie di Boruto, nell'arco narrativo che ha portato il figlio di Naruto e Sasuke Uchiha nel passato. La personalità di Jiraiya, il suo carisma e le sue teniche ninja poi passate a Naruto (il famosissimo Rasengan, la sua tecnica distintiva) sono rimaste nei cuori e nelle menti dei fan. Non sorprende che anche oltreoceano ci siano fan di questo personaggio che lo immortalano con opere che vanno ad omaggiarlo. Nel murales che vi mostriamo, condiviso su Twitter dall'utente SpirallingSphe2, vediamo l'eremità porcello (chiamato scherzosamente così da Naruto) svettare in compagnia dei suoi rospi che usava come evocazioni nei combattimenti (chi non ricorda il mitico Gamabunta?) o per spostarsi in giro.

Se cercate altri omaggi alla serie di Naruto, potete dare un'occhiata a questo bellissimo artwork di Naruto e Orochimaru fatto dall'autore di Bleach, Tite Kubo e che sta impazzando sul web.