Un fan combina ONE PIECE e My Hero Academia in una stupenda animazione di Luffy!

ONE PIECE e My Hero Academia sono, con ogni probabilità, le serie più popolari attualmente in corso sul Weekly Shōnen Jump, capaci di coinvolgere milioni di spettatori anche tramite le loro trasposizioni animate. Un appassionato ha reso loro omaggio realizzando una straordinaria animazione, che ci mostra uno spettacolare pugno sganciato da Luffy.

Sta letteralmente spopolando su Reddit, con oltre 2700 "mi piace" in poco più di 3 ore, un'animazione di un appassionato di ONE PIECE e di My Hero Academia, tale Sirloin Burgers. Non troppo oscure da immaginare dovrebbero essere le ragioni, dato che il breve video è davvero spettacolare.

La sequenza, accessibile tramite il link della fonte, ci mostra il futuro Re dei Pirati, Monkey D. Rufy, in uno dei momenti più iconici di tutta l'epopea della serie di Eiichirō Oda, il celeberrimo pugno al Drago Celeste. Ammirando il filmato, possiamo inoltre notare come Luffy, nel mentre è intento a fornire una pesante lezione ad uno dei membri della nobiltà di Marijoa, gridi "Go Beyond! Plus Ultra!". L'espressione, altrettanto celebre, è difatti divenuta simbolo di All Might.

Ricordiamo ai lettori che, nel corso della settimana appena trascorsa, interessanti retroscena sono stati rivelati su due membri della ciurma di Cappello di Paglia: Oda ha svelato il commovente motivo che si cela dietro le lacrime di Brook ed il furbo ragionamento dietro ai suffissi onorifici con cui Sanji si rivolge a Nami e Robin. Per quanto riguarda la serie di Kōhei Horikoshi, è invece obbligatorio segnalare la stupenda action-figure di Uraraka.

