Un fan compra la prima uscita di Dragon Ball su Jump: truffa da 1200 euro

Dragon Ball è il capolavoro di Akira Toriyama che ha contribuito alla popolarità in tutto il mondo di Weekly Shonen Jump, la rivista di casa Shueisha su cui attualmente sono serializzati settimanalmente i manga di Eiichiro Oda (ONE PIECE) e Kohei Horikoshi (My Hero Academia).

Con una fama ed un'importante tradizione alle spalle, purtroppo, non mancano spiacevoli fenomeni di contraffazione e truffe ai danni degli appassionati che spesso vengono ingannati dalla rarità di alcuni numeri del magazine settimanale della casa editrice citata in apertura. Uno di questi ha coinvolto un trentenne di Tokyo che sarebbe riuscito a rintracciare il 51° numero del 1984 di Weekly Shonen Jump, lo stesso contenente il primo capitolo mai pubblicato di Dragon Ball.

Convinto di aver fatto un affare, l'utente è tornato a casa per confrontare l'edizione della rivista con un altro numero totalmente identico per poi scoprire, amaramente, di essere stato truffato. Per via del Copyright Act le sanzioni in merito a questi fenomeni si sono inaspriti tanto che la polizia avrebbe subito arrestato il presunto truffatore, un 50enne di Tokyo che avrebbe dichiarato che, a suo dire, la rivista acquistata era prettamente originale.

E voi, invece, cosa ne pensate del valore di alcuni di questi numeri di Jump che al giorno d'oggi arrivano superare i 1000 euro sul mercato? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.