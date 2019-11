Un fan conquista il web grazie al suo fedele cosplay di Zabuza

Quando si parla d'opere cartacee e animate di successo, è difficile non ripensare a quel Naruto, tutt'ora vivo e vegeto, che ha saputo conquistare i cuori di milioni di lettori e spettatori sparsi in ogni angolo del mondo, sempre ben felici di mettere in mostra il loro amore dell'opera.

Tra i tanti, però, questa volta i riflettori si sono spostati verso un cosplayer che ha voluto mettere in mostra il suo apprezzamento per l'opera e, in particolare, per Zabuza. Su Reddit, infatti, l'utente Yasserone ha scattato una foto - visionabile a fondo news - in cui è possibile vedere l'incredibile uno splendido Zabuza affiancato da Edward Elric, direttamente da Fullmetal Alchemist.

Andando a visionare più da vicino il tutto, il cosplayer indossa una fascia su misura accompagnata da un taglio di capelli che riproduce fedelmente il look di Zabuza. Anche l'outfit riprende fedelmente il personaggio grazie ai vari vestiti e accessori posizionati e indossati con estrema attenzione. Il tocco finale del tutto si riassume poi nella massiccia spada di Zabuza, pericolosissima arma in grado di distruggere qualsiasi cosa che è stata riprodotta con estrema attenzione. La foto a fatto velocemente il giro del web, con apprezzamenti giunti un po' da ogni social affiancato a qualche commento sul particolare duo venutosi a formare.

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dell'anime Naruto Shippuden, opera che ha successivamente visto il sopraggiungere di un vero e proprio seguito chiamato Boruto: Naruto Next Generations.