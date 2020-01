I fan continuano a esaltarsi per l'episodio 13 di My Hero Academia stagione 4

L'arco di Overhaul sta per concludersi, lasciando gli appassionati con una puntata degna di menzione. Dopo le critiche a My Hero Academia 4x11 che presentava animazioni non all'altezza secondo i fan e con tagli a diverse scene presenti nel manga, studio Bones si riprende confezionando un My Hero Academia 4x13 che rispetta le aspettative.

È sicuramente uno degli episodi su cui si è più concentrata la produzione, e il risultato si nota. Deku riesce a raggiungere la piccola Eri sfruttando il One for All e si prepara alla battaglia finale con Kai Chisaki. Non basterà la sua potenza attuale, ma il quirk della bambina accorre in suo aiuto.

Il risultato dell'unione dei due poteri presenta per la prima volta in My Hero Academia un Izuku Midoriya che sfrutta al 100% il One for All. I capelli si rizzano in testa, il corpo si potenzia e una luce bluastra avvolge il personaggio, creando così un momento epico.

I fan di My Hero Academia si sono emozionati per questo momento e tutti quelli seguenti, contornati da animazioni di altissimo livello. Le reazioni su Twitter non sono mancate come potete vedere in calce, con tanti Youtuber che non hanno mancato di produrre il video di reaction all'episodio. Altri invece hanno scelto alcune scene all'apice dell'episodio di My Hero Academia, e qualcun altro invece ha fatto paragoni con un'altra produzione sui supereroi molto apprezzata, One-Punch Man.

Anche Horikoshi ha festeggiato con un'illustrazione inedita. E voi come avete trovato la puntata?