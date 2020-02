Un fan crea uno stand di JoJo per la simpatica Uraraka di My Hero Academia

Nel mondo di My Hero Academia, come abbiamo visto, esistono poteri davvero molto pericolosi ed in grado di nuocere gravemente alle persone. Però ci sono anche poteri che non vengono necessariamente usati per far del male, come quello di Ochaco Uraraka.

Un fan della serie di Kohei Horikoshi si è divertito a fornire alla simpatica compagna di classe di Midoriya uno stand di Le Bizzarre Avventure di JoJo, nel disegno che trovate in calce alla notizia. Come tutti i fan di My Hero Academia sanno, Uraraka è dotata del potere di manipolare la gravità quando tocca qualcosa, o di ripristinarla quando unisce le punte delle sue dita. Nel disegno vediamo apparire alle spalle della ragazza una figura femminile, lo stand appunto, che il fan ha chiamato "Free Falling". Il quirk di Uraraka non è particolarmente portato per i combattimenti, come lo possono essere quelli di Bakugo o Todoroki, che nell'anime di My Hero Academia stiamo vedendo contro dei bambini in una singolare prova, ma è molto utile e può essere usato in modi davvero ingegnosi come vediamo fare con gli stand nella serie di JoJo.

Se siete fan di Midoriya e gli altri heroes, non perdetevi gli ultimi aggiornamenti del manga di My Hero Academia che sta raggiungendo il suo climax. Se siete anche fan delle avventure della famiglia Joestar sappiate che le prime due stagioni di Le Bizzarre Avventure di JoJo stanno arrivando su Netflix.