Un fan crea dal vivo il Gattobus del film 'Il mio vicino Totoro'

I film dello Studio Ghibli hanno emozionato intere generazioni con le loro splendide storie e i loro personaggi magici. Un fan ha trasformato la sua vettura in una riproduzione del famoso Gattobus che vediamo nel film "Il mio vicino Totoro".

Uscito nel 1988, il film racconta di due sorelline che si trasferiscono col padre nella campagna giapponese per stare vicino alla madre che è malata. In quest'ambiente rurale (molto presente in altri suoi film) le ragazzine incontreranno un animale magico a cui daranno il nome di Totoro. Oltre al Totoro (una sorta di spirito della natura benevolo) le protagoniste faranno la conoscenza di altre stranissime creature, tra cui il Gattobus, un incrocio tra un gatto e un autobus che, nel film, darà un passaggio alle ragazzine. L'utente di Reddit Inu_Yasha ha condiviso sul web la sua creazione che potete vedere in calce alla notizia. Non è fedele al 100% al Gattobus visto nel film, ma si può quanto meno apprezzare la creatività e lo sforzo profusi nella realizzazione della vettura (chissà se è omologata...).

Se siete anche voi dei fan, sappiate che è in lavorazione un nuovo film dello Studio Ghibli che dovrebbe uscire quest'anno. Se invece volete recuperare qualcosa di classico dello Studio Ghibli che magari vi siete persi per ragioni alterne, potete dare un'occhiata a "ll fiuto di Sherlock Holmes" la serie dedicata al celebre investigatore inglese fatta da Hayao Miyazaki disponibile su Rai Play.